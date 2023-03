Champions League: Uefa e Club insieme per i diritti Tv (Di giovedì 2 marzo 2023) Champions, spunta il veicolo Uefa-Club Il Sole 24 Ore, di Enrico Miele, pag. 25 Una joint venture nuova di zecca, con il 51% delle quote in mano alla Uefa e il restante 49% alla European Club Association (Eca), per gestire congiuntamente i diritti tv e, soprattutto, la distribuzione dei relativi proventi delle competizioni europee, Champions in testa. Emergono nuovi dettagli sulla futura joint venture che promette di riscrivere le regole del calcio continentale, dopo le tensioni sul progetto Super League. Le ultime novità arrivano al termine della riunione dell’executive board dell’Eca, presieduto da Nasser Al-Khelaifi, che si è svolto ieri mattina in un hotel di Milano alla presenza dei massimi dirigenti del calcio continentale.La jv sarà un modo, ha ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 2 marzo 2023), spunta il veicoloIl Sole 24 Ore, di Enrico Miele, pag. 25 Una joint venture nuova di zecca, con il 51% delle quote in mano allae il restante 49% alla EuropeanAssociation (Eca), per gestire congiuntamente itv e, soprattutto, la distribuzione dei relativi proventi delle competizioni europee,in testa. Emergono nuovi dettagli sulla futura joint venture che promette di riscrivere le regole del calcio continentale, dopo le tensioni sul progetto Super. Le ultime novità arrivano al termine della riunione dell’executive board dell’Eca, presieduto da Nasser Al-Khelaifi, che si è svolto ieri mattina in un hotel di Milano alla presenza dei massimi dirigenti del calcio continentale.La jv sarà un modo, ha ...

