Certificati telematici di malattia | Ordine Medici di Caserta invia lettera

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo le segnalazioni sulle omissioni deidita unaaiin cui si ricorda l’obbligo e di non demandarlo ad altridi, ieri il Presiendente dell’deidi, Carlo Manzi hato una missiva a tutti iiscritti. Il contenuto è molto chiaro. Manzi ricorda che il certificato diè un obbligo di chi visita il paziente e non va delegato ad altricome spesso avviene. A permettere l’invio della comunicazione – si legge nel documento che lasciamo in allegato – la pressione esercitata attraverso ...