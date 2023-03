ceneri: fuori ora il nuovo singolo “Appartamento” (Di giovedì 2 marzo 2023) Con un ep d’esordio (Nello spazio che resta) entrato da subito nelle maggiori playlist editoriali di riferimento (Indie Italia, New Music Friday, Equal Italia) e oltre quattro milioni di ascolti in streaming, ceneri – seconda anima di Irene Ciol – torna oggi 2 marzo con Appartamento il nuovo singolo che anticipa Nelle teste degli altri, la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Con un ep d’esordio (Nello spazio che resta) entrato da subito nelle maggiori playlist editoriali di riferimento (Indie Italia, New Music Friday, Equal Italia) e oltre quattro milioni di ascolti in streaming,– seconda anima di Irene Ciol – torna oggi 2 marzo conilche anticipa Nelle teste degli altri, la L'articolo

