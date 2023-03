C’è posta per te, la decisione di Mediaset dopo il lutto di Maria De Filippi (Di giovedì 2 marzo 2023) C’è posta per te, quando torna in onda e ospiti ultime puntate. La morte di Maurizio Costanzo è stata un colpo al cuore per tanti italiani e ovviamente ha rappresentato un grandissimo dolore per i suoi affetti più cari. Tra i più scossi c’è stata sicuramente la moglie Maria De Filippi, che ha deciso di sospendere i suoi programmi fin dal giorno della scomparsa del marito. Stop dunque ad Amici e Uomini e Donne, con il pubblico che si chiede quando toreranno i loro show preferiti. A quanto pare il dating show e il daytime del talent riprenderanno presto, ovvero lunedì 6 marzo. Decisa anche la data per C’è posta per Te che andrà in onda sabato 4 marzo. Mediaset, tuttavia, ha fatto una scelta particolare, ovvero quella di tagliare e ridimensionare la puntata per non mostrare momenti in cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) C’èper te, quando torna in onda e ospiti ultime puntate. La morte di Maurizio Costanzo è stata un colpo al cuore per tanti italiani e ovviamente ha rappresentato un grandissimo dolore per i suoi affetti più cari. Tra i più scossi c’è stata sicuramente la moglieDe, che ha deciso di sospendere i suoi programmi fin dal giorno della scomparsa del marito. Stop dunque ad Amici e Uomini e Donne, con il pubblico che si chiede quando toreranno i loro show preferiti. A quanto pare il dating show e il daytime del talent riprenderanno presto, ovvero lunedì 6 marzo. Decisa anche la data per C’èper Te che andrà in onda sabato 4 marzo., tuttavia, ha fatto una scelta particolare, ovvero quella di tagliare e ridimensionare la puntata per non mostrare momenti in cui ...

