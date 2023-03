Cateno De Luca lancia Sud chiama Nord: presenti anche Sgarbi, Mastella, Castelli e Magorno (Di giovedì 2 marzo 2023) Da Bolzano alla Sicilia con lo scopo di fondare una rete del civismo. Tra poche ore l'Assemblea costituente di Sud chiama Nord aprirà i battenti. Dal 3 al 4 marzo a Roma, i rappresentanti di 32 ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 2 marzo 2023) Da Bolzano alla Sicilia con lo scopo di fondare una rete del civismo. Tra poche ore l'Assemblea costituente di Sudaprirà i battenti. Dal 3 al 4 marzo a Roma, i rappresentanti di 32 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... direpuntoit : Domani e sabato si terrà a Roma l’assemblea costituente di #SudchiamaNord per unire tutti i movimenti autonomisti.… - ilmetropolitan : Autonomia, Cateno De Luca: No a riforma che accentua divari - vivereitalia : Video| Al via l'assemblea costituente di 'Sud chiama Nord'. Cateno De Luca: 'Nasce la rete dei movimenti civici'… - ZenatiDavide : A Roma l’assemblea costituente di ‘Sud chiama Nord’: “La fase politica che stiamo vivendo va avanti per iperbole,… - PupiaTv : Cateno De Luca - Su Roccalumera ci mettiamo la faccia: Giuseppe Lombardo sindaco! (02.03.23) -