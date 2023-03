(Di giovedì 2 marzo 2023) Turismo. Tornano le «Giornate dei», ogni prima domenica del mese visite ed eventi promossi in oltre venti manieri tra Bergamo, Brescia e il Cremasco. In programma concerti,

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Tornano le «Giornate dei castelli aperti», ogni prima domenica del mese visite ed eventi promossi in oltre venti ma… - Pamela15070130 : Amici dei Castelli romani, vi prego di tenere gli occhi ben aperti, siate vedette del bene e denunciate il male -

... mentre altre progettualità vedranno il circuito deidi Pianura da scoprire intrecciarsi con mostre d'arte, esposizioni e il progetto "Inedita" dell'associazione Desidera, per ospitare ...Il progetto "Tracce del nostro cammino. Le Donne del Gargano si raccontano. Incontrinella città Gargano", a cura dell'associazione Donne del Gargano in cammino, realizzato con ..." ......occhie rallentare sulle strade specialmente al tramonto e alla sera, quando i rospi sono attivi. Alcuni utenti hanno già registrato l'attraversamento dei rospi nel Lazio in zona...

Castelli aperti, si riparte: un tuffo nella storia tra musica, mostre e letture L'Eco di Bergamo

Turismo. Tornano le «Giornate dei castelli aperti», ogni prima domenica del mese visite ed eventi promossi in oltre venti manieri tra Bergamo, Brescia e il Cremasco. In programma concerti, mostre e le ...Condannato a due anni di reclusione per istigazione alla corruzione nei confronti dell'ex comandante della polizia locale di Rocca di Papa Gabriele Di Bella. Così è stato ...