Caso San Siro, Malagò: "Sarà il cuore dei Giochi di Milano-Cortina" (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma – "Preoccupato per San Siro? Leggo le notizie, non sono preoccupato. San Siro è comunque un punto fermo a prescindere dalle scelte dei club. A tre anni dall'evento sono altri i punti di preoccupazione". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento all'università di Roma – Tor Vergata, ha commentato il futuro dello stadio Meazza dopo la decisione di Milan e Inter di puntare sulla costruzione di due nuovi impianti. (Ansa).

