Caso procuratori | De Laurentiis assolto con Moggi jr | cade l' ipotesi di un sistema tra manager e società

(Di giovedì 2 marzo 2023) Falso uso di fatture per operazioni inesistenti,Aurelio De(difeso dal penalista Fabio Fulgeri). Ma non è l'unica assoluzione eccellente del verdetto letto pochi minuti...

In questoperò si chiude tutto con delle assoluzioni eccellenti. A Napoli sono arrivate le sentenze per un processo che riguardava la retribuzione deidei calciatori da parte delle ...Per la storia deidei calciatori retribuiti dalle società di calcio, vengono infatti assolti Claudio Lotito (difeso dai penalisti Carlo Di Casola e Gianmichele Gentile ); Adriano Galliani ...Ultimissime Calcio Napoli -e falso uso di fatture per operazioni inesistenti , è appena arrivato il verdetto per quanto riguarda tutti i protagonisti coinvolti tra cui anche Aurelio De Laurentiis tuttavia ...

Caso procuratori: De Laurentiis assolto insieme a tutti gli altri imputati, cade l'ipotesi di un sistema tra m ilmattino.it

Tra i calciatori, assolti Crespo, Denis, Paletta. Unico condannato è Alessandro Moggi, che incassa la condanna a un anno (pena sospesa), per la vicenda legata alla compravendita di Lavezzi (per il ...Covid, le parole del procuratore di Bergamo sulla chiusura dell'indagine sulla gestione della pandemia nella prima fase ...