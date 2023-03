Caso procuratori | assolto De Laurentiis | Moggi jr condannato per dichiarazione infedele

(Di giovedì 2 marzo 2023) Falso uso di fatture per operazioni inesistenti,Aurelio De(difeso dal penalista Fabio Fulgeri). Ma non è l'unica assoluzione eccellente del verdetto letto pochi minuti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Caso procuratori, assolto #DeLaurentiis e condannato #Moggi jr - 57Davide : RT @Carloalvino: Caso procuratori, assolto De Laurentiis e condannato Moggi jr - NapoletanoFier1 : RT @Carloalvino: Caso procuratori, assolto De Laurentiis e condannato Moggi jr - lucasparrow1 : RT @Carloalvino: Caso procuratori, assolto De Laurentiis e condannato Moggi jr - DOcastaldo : RT @DiegoDeLucaTwit: Caso procuratori, assolto #DeLaurentiis e condannato #Moggi jr -

Per la storia deidei calciatori retribuiti dalle società di calcio, vengono infatti assolti Claudio Lotito (difeso dai penalisti Carlo Di Casola e Gianmichele Gentile ); Adriano Galliani ...Per la storia deidei calciatori retribuiti dalle società di calcio, vengono infatti assolti Claudio Lotito (difeso dai penalisti Carlo Di Casola e Gianmichele Gentile); Adriano Galliani (...Per quanto riguarda il valore totale di casi indagati, anche in questol'Italia segna il ... Idelegati europei costituiscono l'Eppo e operano a livello decentrato nei 22 stati membri ...

Ultim'ora - Caso procuratori fatture false, assolto il presidente De ... CalcioNapoli24

Falso uso di fatture per operazioni inesistenti, assolto Aurelio De Laurentiis (difeso dal penalista Fabio Fulgeri). Ma non è l'unica assoluzione eccellente del verdetto letto pochi ...Covid, le parole del procuratore di Bergamo sulla chiusura dell'indagine sulla gestione della pandemia nella prima fase ...