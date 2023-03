Caso Juve, il Ministro Abodi: «Mi aspetto un percorso trasparente» (Di giovedì 2 marzo 2023) Caso Juve, il Ministro Andrea Abodi torna a parlare dopo la presentazione del ricorso al CONI da parte dei bianconeri Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, in un incontro all’università di Tor Vergata di Roma, ha parlato ancora una volta del Caso plusvalenze della Juve. Le dichiarazioni riportate da Sportface. LE DICHIARAZIONI – «Che cosa mi aspetto dal processo? Che ognuno faccia la sua parte, e soprattutto che sia un percorso trasparente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023), ilAndreatorna a parlare dopo la presentazione del ricorso al CONI da parte dei bianconeri Ildello Sport Andrea, in un incontro all’università di Tor Vergata di Roma, ha parlato ancora una volta delplusvalenze della. Le dichiarazioni riportate da Sportface. LE DICHIARAZIONI – «Che cosa midal processo? Che ognuno faccia la sua parte, e soprattutto che sia un». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Quel che è certo è che le pene in caso di condanna saranno per forza parametrate a quelle inflitte alla #Juventus:… - tuttosport : ?? L'avvocato Spallone sul caso #plusvalenze #Juventus 'Perché la #Juve ha più di una freccia per il ricorso'… - forumJuventus : [Il Messaggero] Juve, in caso di addio di Szczesny avanza l'ipotesi della promozione di Perin come futuro portiere… - CalcioNews24 : Caso #Juventus, la risposta del Ministro #Abodi - anto6133152272 : RT @glmdj: La parola magica è 'juve'. La #ProcuraFederale ha aperto un'indagine e già oggi sentirà #mourinho, #serra, #ispettorifederali. I… -