Casini: «Stadi? Il calcio in Italia è specchio del Paese» (Di giovedì 2 marzo 2023) “Come è stato questo primo anno? Molto sfidante, anche considerando che fino a marzo in Italia abbiamo avuto gli Stadi chiusi per il Covid. Sulle divisioni, quello che ho imparato è che ogni lega è divisa a modo suo. Abbiamo provato a migliorare la situazione, il governo e il parlamento danno il loro. Quello che L'articolo proviene da calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 2 marzo 2023) “Come è stato questo primo anno? Molto sfidante, anche considerando che fino a marzo inabbiamo avuto glichiusi per il Covid. Sulle divisioni, quello che ho imparato è che ogni lega è divisa a modo suo. Abbiamo provato a migliorare la situazione, il governo e il parlamento danno il loro. Quello che L'articolo proviene dae Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Casini: «Problema stadi? Il calcio in Italia è specchio del Paese: la questione è burocratica, non economica»… - giuliorm80 : @gital111 @SCrisicelli @sportface2016 Siete sulla bocca di tutti in tutti gli stadi d’Italia, siete costretti a far… -