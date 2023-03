Caserta | hostess denunciata dall’ex compagno per stalking

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una 30enne-influencer, che in passato ha preso parte al programma tv ‘Uomini e donne’, è statapere altri reati, dal quale ha avuto un bimbo di quattro anni, e dovrà comparire davanti al sostituto della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere Carmen D’Onofrio. Il magistrato, dopo aver acquisito la querela presentata da tramite il suo legale Goffredo Grasso, ha infatti inviato, come stabilito dalla normativa sul “Codice Rosso”, una immediata convocazione-invito alla 30enne per interrogarla come indagata, e darle la possibilità di difendersi dalle accuse che le sono state mosse. La donna dovrà presentarsi con i suoi avvocati di fiducia Raffaele e Gaetano Crisileo. L'articolo proviene da ...

