Case in vendita a Tivoli e a Guidonia | come sono i prezzi

Grazie ai dati di Casedavedere.it abbiamo la possibilità di capire la situazione del mercato immobiliare a Roma e dintorni, con una particolare attenzione per il territorio di Tivoli e per quello di Guidonia. Per quel che riguarda Tivoli, per esempio, sono oltre 400 gli annunci a disposizione per gli immobili in vendita, a cui si aggiungono quasi 100 annunci per gli affitti. Le quotazioni, come si può ben immaginare, cambiano a seconda della zona di riferimento: per esempio tra Bivio di San Polo e il centro storico il divario è molto netto, e lo stesso dicasi fra Favale e Tivoli Alta; ancora, vale la pena di citare i quartieri di Tivoli Terme, di Campo Limpido e di Collenocello.

