Carovigno, uccisi in casa: due fucilate alla moglie, una al marito Indagine (Di giovedì 2 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla procura della Repubblica di Brindisi: Nella serata di ieri, in contrada Canali di Serranova del comune di Carovigno, sono stati rinvenuti i cadaveri di due coniugi di 69 e 63 anni, che presentavano evidenti ferite sul corpo. I due, che vivevano da soli nell’abitazione teatro dell’evento delittuoso, sono stati attinti da alcuni colpi di fucile, due hanno colpito la donna ed uno l’uomo. Le indagini, che non escludono nessuna pista, sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Brindisi, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brindisi che nei prossimi giorni disporrà accertamenti tecnici all’interno dell’abitazione. L'articolo Carovigno, uccisi in casa: due ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 2 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dprocura della Repubblica di Brindisi: Nella serata di ieri, in contrada Canali di Serranova del comune di, sono stati rinvenuti i cadaveri di due coniugi di 69 e 63 anni, che presentavano evidenti ferite sul corpo. I due, che vivevano da soli nell’abitazione teatro dell’evento delittuoso, sono stati attinti da alcuni colpi di fucile, due hanno colpito la donna ed uno l’uomo. Le indagini, che non escludono nessuna pista, sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Brindisi, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brindisi che nei prossimi giorni disporrà accertamenti tecnici all’interno dell’abitazione. L'articoloin: due ...

