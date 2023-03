Carovigno | moglie e marito uccisi in casa da un’arma da fuoco Duplice omicidio | nell' abitazione della frazione Serranova il rinvenimento dei corpi

(Di giovedì 2 marzo 2023) Lui 64 anni, lei 70. Non avevano figli. Vivevano in condizioni modestedi, dove ieri sera sono stati rinvenuti i due cadaveri. Presentano ferite da colpi di arma da, forse un fucile, che ancora non è stata trovata. Il fratello dell’uomo, non avendo notizie del congiunto, si è recato, allertati i carabinieri che indagano. L'articoloindada ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Carovigno (#Brindisi): moglie e marito uccisi in casa da un’arma da fuoco - Telebari : Giallo a Carovigno, marito e moglie trovati morti in casa con ferita da arma da fuoco: ipotesi duplice omicidio -… - TgrRai : Marito e moglie 60enni trovati priva di vita in casa nel Brindisino, entrambi sono morti per colpi di arma da fuoco… - infoitinterno : Marito e moglie trovati morti in casa a Carovigno (Brindisi), si pensa a un duplice omicidio - PugliaStream : Carovigno, marito e moglie trovati morti nella loro abitazione: uccisi a colpi di pistola -

Lui 74 anni, lei 70. Non avevano figli. Vivevano in condizioni modeste nell'abitazione di, frazione Serranova, dove ieri sera sono stati rinvenuti i due cadaveri. Presentano ferite da colpi di arma da fuoco, di una pistola che ancora non è stata trovata. Il fratello dell'uomo, ...Un uomo e una donna sono stati trovati morti in una casa di Serranova, frazione di, comune in provincia di Brindisi. Marito e, entrambi di circa 60 anni, sarebbero stati uccisi. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno infatti trovato ferite da arma da fuoco su ...Una coppia, marito e, sulla sessantina, sono stati trovati morti in casa nelle campagne di Serranova, frazione di, nel Brindisino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri die l'allarme sarebbe ...

Marito e moglie trovati morti in casa a Carovigno (Brindisi), si pensa a un duplice omicidio Virgilio Notizie

Lui 74 anni, lei 70. Non avevano figli. Vivevano in condizioni modeste nell’abitazione di Carovigno, frazione Serranova, dove ieri sera sono stati rinvenuti i due cadaveri. Presentano ferite da colpi ...I coniugi trovati morti a Carovigno da un familiare. L'arma non si trova: ciò porterebbe a escludere l'ipotesi di un gesto volontario ...