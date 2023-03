Carovigno, il giallo sulla morte di moglie e marito: uccisi con tre colpi di fucile, nessuna traccia dell’arma (Di giovedì 2 marzo 2023) Tre colpi di fucile, due contro la donna e uno contro l’uomo. E l’arma del delitto che ancora non sarebbe stata trovata. Questi sono gli elementi in mano ai carabinieri che stanno lavorando sul caso della morte di due coniugi a Carovigno, nel brindisino. I corpi di Antonio Calò, 69 anni, e Caterina Martucci, 63 anni, sono stati trovati in due stanze diverse del casolare di campagna in cui vivevano: l’uomo era steso per terra all’ingresso, mentre la moglie era in camera da letto. L’abitazione non aveva un sistema di videosorveglianza. A dare l’allarme ieri, 1 marzo, era stato uno dei fratelli di Calò, che vive poco lontano dal casolare. L’uomo si sarebbe insospettito non ritrovando il fratello al bar dove di solito si incontravano. Avrebbe provato a telefonargli, ma senza riuscire a mettersi in ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023) Tredi, due contro la donna e uno contro l’uomo. E l’arma del delitto che ancora non sarebbe stata trovata. Questi sono gli elementi in mano ai carabinieri che stanno lavorando sul caso delladi due coniugi a, nel brindisino. I corpi di Antonio Calò, 69 anni, e Caterina Martucci, 63 anni, sono stati trovati in due stanze diverse del casolare di campagna in cui vivevano: l’uomo era steso per terra all’ingresso, mentre laera in camera da letto. L’abitazione non aveva un sistema di videosorveglianza. A dare l’allarme ieri, 1 marzo, era stato uno dei fratelli di Calò, che vive poco lontano dal casolare. L’uomo si sarebbe insospettito non ritrovando il fratello al bar dove di solito si incontravano. Avrebbe provato a telefonargli, ma senza riuscire a mettersi in ...

