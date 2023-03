Caro Porro | ho il vomito | di chi è la colpa della strage di migranti

(Di giovedì 2 marzo 2023), ero restio a fissare in uno scritto le riflessioni che continuavano a mulinarmi nella mente, a seguitonotizia del tragico naufragio dei, stipati sul caicco che si è sfasciato sulla spiaggia di Steccato di Cutro. La mia reticenza era dettata dalla paura di essere male interpretato o, peggio, strumentalizzato. Poi, bombardato dalle infinite dichiarazioni lacrimevoli, dalla sequela dei messaggi del tipo “Mai più…!”, “Non è degno di un Paese civile…!”, “Tragedia immane!”, “Dobbiamo vergognarci!”, “Silenziosa carneficina…” ecc… sono stato assalito da un sentimento misto di sconforto, tristezza, rabbia e… nausea. Tralasciamo per un momento le centinaia di bambini che vengono uccisi tutti i giorni negli innumerevoli conflitti che infestano il mondo, scordiamoci anche di quelli che tutti i giorni ...

Caro Porro, non ne posso più: sono vittima della burocrazia Nicola Porro

