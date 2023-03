Carlos Alcaraz, non ci voleva: è successo di nuovo (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ arrivata una brutta notizia per Carlos Alcaraz. L’ex numero uno del mondo è uscito malconcio dall’Atp di Rio de Janeiro dopo la finale persa con Norrie Un inizio di stagione decisamente tormentato per Carlos Alcaraz. Dopo il forfait all’Australian Open, il tennista spagnolo ha rimediato un altro infortunio nel corso della finale dell’Atp di Rio de Janeiro persa domenica scorsa contro Cameron Norrie. Carlos Alcaraz, un altro infortunio per l’iberico (grantennistoscana.it)Si erano già intuite in campo le difficoltà di Alcaraz nel corso del terzo set, poi confermate nella conferenza stampa post partita nella quale il tennista iberico ha dichiarato di aver sentito dolore nello stesso punto in cui si era infortunato a Gennaio con il conseguente forfait dal primo Slam ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ arrivata una brutta notizia per. L’ex numero uno del mondo è uscito malconcio dall’Atp di Rio de Janeiro dopo la finale persa con Norrie Un inizio di stagione decisamente tormentato per. Dopo il forfait all’Australian Open, il tennista spagnolo ha rimediato un altro infortunio nel corso della finale dell’Atp di Rio de Janeiro persa domenica scorsa contro Cameron Norrie., un altro infortunio per l’iberico (grantennistoscana.it)Si erano già intuite in campo le difficoltà dinel corso del terzo set, poi confermate nella conferenza stampa post partita nella quale il tennista iberico ha dichiarato di aver sentito dolore nello stesso punto in cui si era infortunato a Gennaio con il conseguente forfait dal primo Slam ...

