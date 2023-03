Carlo III “sfratta” Harry e Meghan: cosa sta accadendo (Di giovedì 2 marzo 2023) I due non potranno più stare a Frogmore Cottage Harry e Meghan Markle non hanno più una dimora in Uk. Stando alle ultime provenienti dalla Gran Bretagna, Carlo III avrebbe infatti estromesso i due da Frogmore Cottage. I due, come spiegato anche nel loro documentario su Netflix. di cui è attesa una seconda stagione, quando vivendo nel Regno Unito avevano scelto il Cottage lontano dal caos e da occhi indiscreti. Ora vivono a Montecito negli Stati e non potranno più utilizzare la dimora di Windsor. A riportare la notizia il Sun e il Daily Telegraph. La decisione, del sovrano che sarà incoronato il 6 maggio, sarebbe arrivata dopo l’uscita di Spare, la discussa autobiografia di Harry. Leggi anche: La rivincita di Camilla: non sarà solo Regina Consorte ma Regina All’interno del libro tante rivelazioni, polemiche e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 marzo 2023) I due non potranno più stare a Frogmore CottageMarkle non hanno più una dimora in Uk. Stando alle ultime provenienti dalla Gran Bretagna,III avrebbe infatti estromesso i due da Frogmore Cottage. I due, come spiegato anche nel loro documentario su Netflix. di cui è attesa una seconda stagione, quando vivendo nel Regno Unito avevano scelto il Cottage lontano dal caos e da occhi indiscreti. Ora vivono a Montecito negli Stati e non potranno più utilizzare la dimora di Windsor. A riportare la notizia il Sun e il Daily Telegraph. La decisione, del sovrano che sarà incoronato il 6 maggio, sarebbe arrivata dopo l’uscita di Spare, la discussa autobiografia di. Leggi anche: La rivincita di Camilla: non sarà solo Regina Consorte ma Regina All’interno del libro tante rivelazioni, polemiche e ...

