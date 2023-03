(Di giovedì 2 marzo 2023) Alla fine sono arrivate le scuse di Fabioa Marco. Per il diverbio di domenica scorsa a Sky Calcio Club sulimpettito aveva assunto il ruolo di padrone di casa e aveva stoppato subito il tentativo didi spiegare la sua tesi: «Ilda un punto di vista statistico non significa niente. Buccia, statisticamente ilè una vecchia…». E poi quello sgradevole, e virale, «Casomai sono io che lascio intervenire te qui dentro. Abbi pazienza». «Mi è slittata la frizione – dice in unsu Instagram- Infatti ho chiestoa Buccia, gli chiederòanche domenica perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Caressa si scusa con Bucciantini: «Ho detto una cosa brutta, ma sul possesso palla ho ragione io» (VIDEO) “Mi è sl… - CalcioNapoli24 : - BalbiMariano : 'Possesso palla inutile', #Caressa ritratta e chiede scusa a #Bucciantini Mo me si piaciut! | VIDEO -… - PassioneFTweet : RT @LabaroViola_: Caressa chiede scusa: “Mi è partita la frizione. Ma il possesso palla conta poco, la Fiorentina è terza” - PassioneFiorent : RT @LabaroViola_: Caressa chiede scusa: “Mi è partita la frizione. Ma il possesso palla conta poco, la Fiorentina è terza” -

Fabioè tornato sull'argomento via social, scusandosi con Bucciantini : "Flop della giornata sono io, mi è slittata la frizione! Ho chiestoa Buccia, gli chiederòanche domenica: ...... "Lui non ha ragione, ha torto" e poi pronuncia una frase che non piace al contendente: ", voglio finire il mio concettoio l'ho lasciato intervenire". Ma viene subito interrotto da: "No,...E pronuncia la frase cheprende male. ", voglio finire il mio concetto io l'ho lasciato intervenire". La replica è una censura che zittisce l'opinionista in diretta: "No, casomai sono ...

"Possesso palla inutile", Caressa ritratta e chiede scusa a ... CalcioNapoli24

In un video su Youtube, il giornalista sportivo Fabio Caressa è ritornato sulla discussione con Bucciantini sul possesso palla.Intervenuto su Youtube, Fabio Caressa ha voluto chiedere scusa pubblicamente a Marco Bucciantini per quanto accaduto al Club domenica scorsa ...