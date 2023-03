Captain America | New World Order | Anthony Mackie svela la tattica di Marvel per evitare spoileer

(Di giovedì 2 marzo 2023) La procedura deiStudios per combattere gli spoiler è degna della CIA, come spiega la star di: New. La guerra contro gli spoiler non conosce frontiere presso iStudios, come testimonia la star di: New. L'interprete di Sam Wilson ha descritto in dettaglio ha rivelato le rigorose misure di sicurezza che iStudios impiegano per salvaguardare i segreti delle loro sceneggiature durante un'apparizione al The Kelly Clarkson Show. "Ho ricevuto la mia sceneggiatura di: New ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marvelcinemaita : Captain America: New World Order, Anthony Mackie svela l’assurdo modo in cui la Marvel tenta di evitare spoiler - dontknowwhoiaxm : RT @_elitpwk_: OGGI INIZIANO A GIRARR CAPTAIN AMERICA 4 - EdgarReverolS : RT @ZarnAILab: Captain America x Sci-Fi | #ZarnAILab 1/3 - 86masyuro_twtr : RT @ZarnAILab: Captain America x Sci-Fi | #ZarnAILab 1/3 - finelinemarti : RT @_elitpwk_: OGGI INIZIANO A GIRARR CAPTAIN AMERICA 4 -

La guerra contro gli spoiler non conosce frontiere presso i Marvel Studios, come testimonia la star di: New World Order , Anthony Mackie . L'interprete di Sam Wilson ha descritto in dettaglio ha rivelato le rigorose misure di sicurezza che i Marvel Studios impiegano per salvaguardare i ...4 è ancora avvolto nel mistero con Anthony Mackie che, in una recente intervista, ha spiegato come si tengono i loro ...Nelle prossime settimane partiranno le riprese di altri film Marvel, tra cui Thunderbolts ,4 e Deadpool 3 . Blade avrà per protagonista Mahershala Ali nei panni del personaggio ...

Captain America: il film del 1979 era così brutto che il regista si ... Justnerd.it

La procedura dei Marvel Studios per combattere gli spoiler è degna della CIA, come spiega la star di Captain America: New World Order Anthony Mackie.Anthony Mackie sarà il nuovo Captain America nel 4° film dedicato all'Avenger e ha rivelato che i Marvel Studios per evitare che si diffondano spoiler del film ha ideato un piano molto ingegnoso.