Canovi: “Thiago Motta rifiutò il suo trasferimento al Milan” (Di giovedì 2 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Dario Canovi racconta di un retroscena che voleva Thiago Motta vicino a vestire la maglia del Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Darioracconta di un retroscena che volevavicino a vestire la maglia del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Dario Canovi (ex ag. Motta): “Thiago pronto per una big, ma si trova bene a Bologna” - infoitsport : L'avvocato Canovi svela: 'Thiago Motta ad un passo dal Psg, Al Khelaifi lo voleva' - infoitsport : Dario Canovi: 'Thiago Motta all'Inter? Magari tra sei mesi'. Poi l'aneddoto sul suo addio ai nerazzurri - InterAndree : ??? Dario Canovi (Agente di Thiago Motta): Thiago oggi non andrebbe all'Inter perché c'è Inzaghi, chissà tra sei mes… - infoitsport : Dario Canovi: 'Thiago Motta all'Inter? Magari tra sei mesi'. Poi retroscena sul suo addio nel 2012 -