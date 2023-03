Cane trovato vivo sotto le macerie 23 giorni dopo il terremoto

(Di giovedì 2 marzo 2023) Undi nome Alex è statoledi un palazzo da una squadra di soccorso a Hatay, in Turchia, 23che devastanti scosse dihanno scosso la regione....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Alex, cane eroe. Ha salvato la vita di questo bambino. Ha trovato il modo. Intelligente e generoso. @lazampa… - pajapajce73 : RT @fendente1: ??????????????????????????????Vittorio ha trovato un cane e un gatto con fratture, totale spese 1665 € ,GLI SERVE AIUTO ???? https://t.c… - MalagniniNico : RT @fendente1: ??????????????????????????????Vittorio ha trovato un cane e un gatto con fratture, totale spese 1665 € ,GLI SERVE AIUTO ???? https://t.c… - xenonian1 : RT @fendente1: ??????????????????????????????Vittorio ha trovato un cane e un gatto con fratture, totale spese 1665 € ,GLI SERVE AIUTO ???? https://t.c… - semola57954800 : RT @fendente1: ??????????????????????????????Vittorio ha trovato un cane e un gatto con fratture, totale spese 1665 € ,GLI SERVE AIUTO ???? https://t.c… -

Decisi a scoprire la verità, si sono recati nel rifugio dove alloggiava il, prima che venisse ... Questo gli aveva fatto perdere i sensi, e nel momento in cui si è svegliato, non hapiù il ...Secondo la Eau Claire County Humane Association, il quattro zampe abbandonato, di nome Gus, ha appenauna nuova famiglia. "Il nostro dolce Gus è stato adottato. Si diverte così tanto a ...... nella stanza adibita a cucina c'era unche stava mangiando nella sua ciotola con relativa ... Houna bravissima persona con cui si può instaurare un dialogo e collaborare - spiega - . In ...

Jill, il cane smarrito riabbraccia il proprietario dopo 5 anni: trovato a ... La Stampa

Un’altra volta è stato investito da un’auto: il cane non si trovava più dopo l’incidente. Credevo davvero che fosse morto. Poi l’ho ritrovato legato a un palo che saltava» racconta il suo proprietario ...Piero Fabbri aiuta i disabili a fare sport e riabilitazione in una palestra di Perugia. Avete capito bene: l’uomo che l’11 gennaio scorso ha ucciso Davide Piampiano durante una battuta ...