Campoleone | tragedia sul treno Roma-Napoli | muore una 75enne

(Di giovedì 2 marzo 2023)sul, ieri mattina, unaha avuto un malore fatale. La donna si trovava a bordo del convoglio che dalla Capitale era diretto verso il capoluogo campano, quando s’è sentita male. Il capoha immediatamente fermato ilalla stazione die dato l’allarme. Anche gli altri passeggeri si sono adoperati come hanno potuto per aiutare l’anziana, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. La disperata corsa dei soccorsi Una volta arrivati i soccorsi hanno messo in atto tutte le manovre necessarie per rianimare l’anziana. Purtroppo, però ogni tentativo si è rivelato vano, la donna non ce l’ha fatta e, alla fine, hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri del Nucleo ...