Camorra, clan Mallardo: sequestro di 5 appartamenti del valore di 1 milione di euro (Di giovedì 2 marzo 2023) Accertata la disponibità degli immobili situati alla frazione Varcaturo da parte di Biagio Vallefuoco, uno dei boss che fa parte dell'Alleanza di Secondigliano, in carcere dal ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Accertata la disponibità degli immobili situati alla frazione Varcaturo da parte di Biagio Vallefuoco, uno dei boss che fa parte dell'Alleanza di Secondigliano, in carcere dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : Camorra, clan Mallardo: sequestro di 5 appartamenti del valore di 1 milione di euro - mlenzi72 : @ParticipioPart @Ciro_Marvel @gigidaco Ma che cazzo di paragoni fai??? Qui si parla di eventuali reati finanziari.… - LiberoCittadArm : Camorra, Giugliano. I carabinieri hanno “sequestrato” immobili per 1 mln di euro al ras del locale clan Mallardo Bi… - puntomagazine : #Camorra: sequestrati immobili per 1 milione di euro. I 5 appartamenti situati in #Varcaturo appartenevano a un bos… - sigma_tao : @VincenzoDeLuca la camorra nasce in medio oriente da una evolzione diversa del sacro romano impero di oriente asia… -