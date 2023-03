Camminare 11 minuti al giorno 'previene una morte prematura su 10': lo studio di Cambridge conferma (Di giovedì 2 marzo 2023) Se tutti dedicassimo appena 11 minuti della nostra giornata per farci anche solo una normale camminata a passo svelto, salveremmo in media una persona su dieci da una morte prematura . Questo il ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 marzo 2023) Se tutti dedicassimo appena 11della nostra giornata per farci anche solo una normale camminata a passo svelto, salveremmo in media una persona su dieci da una. Questo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emodwarfluvr : @Giospii no ci hanno solo fatti camminare per quaranta minuti per una strada giù da una collina e senza marciapiede - misiagentiles : RT @quotidianolazio: Camminare 11 minuti al giorno può prevenire anche i tumori - - quotidianolazio : Camminare 11 minuti al giorno può prevenire anche i tumori - - JunipersV : @eiopago1 Da quando non mi vanno le gambe prima la sx per anni ora la dx faccio un'attenzione a camminare oltre che… - Damianodanny1 : SE DICESSIMO CHE 11 MINUTI DI CAMMINATA A PASSO VELOCE AL GIORNO VI POSSONO SALVARE LA VITA? STUDIO DELL’UNIVERSIT… -