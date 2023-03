Cammaroto: “ADL non ha nessuna intenzione di vendere il club e non intende...'' (Di giovedì 2 marzo 2023) Cammaroto: “ADL non ha nessuna intenzione di vendere il club e non intende cedere i pezzi pregiati, si lavora per il futuro” Emanuele Cammaroto, su NapoliMagazine.Com, scrive del Napoli e delle intenzioni del Presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis. Questa l'analisi fatta dal guiornalista esperto di calciomercato: ''Ad un passo dalla matematica conquista dello Scudetto, il Napoli prepara il gran finale di stagione con la tentazione sempre più forte di arrivare in fondo alla Champions League. -afferma Cammaroto - Luciano Spalletti ha chiesto alla squadra di dare il massimo nelle sfide contro Lazio e Atalanta per poi chiudere la pratica Eintracht in Europa e scollinare in fretta verso il traguardo tricolore. Cresce la ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 marzo 2023): “ADL non hadiile noncedere i pezzi pregiati, si lavora per il futuro” Emanuele, su NapoliMagazine.Com, scrive del Napoli e delle intenzioni del Presidente delazzurro, Aurelio De Laurentiis. Questa l'analisi fatta dal guiornalista esperto di calciomercato: ''Ad un passo dalla matematica conquista dello Scudetto, il Napoli prepara il gran finale di stagione con la tentazione sempre più forte di arrivare in fondo alla Champions League. -afferma- Luciano Spalletti ha chiesto alla squadra di dare il massimo nelle sfide contro Lazio e Atalanta per poi chiudere la pratica Eintracht in Europa e scollinare in fretta verso il traguardo tricolore. Cresce la ...

