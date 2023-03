Cameron Norrie | da sorpresa a conferma | è sul podio della Race

(Di giovedì 2 marzo 2023) In pochi ne parlano come si potrebbe (e dovrebbe) fare, eppure lui è sempre lì. Chissà se è totalmente al corrente di questa costante sottovalutazione,, che la scorsa settimana ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ewsdn : Nel giochino di ATP “indovina i grugniti “, Norrie:” è Sonego? Sonego is very loud.”(era Alcaraz se ricordo bene)… - News24Tennis : Cameron Norrie ha commentato così il successo all’Atp Rio 500 in finale con Carlos Alcaraz. Una grande rimonta - News24Tennis : Carlos Alcaraz si ritira dall’Atp Acapulco 500. Nel giro di poche ore il tennis spagnolo perde i suoi punti di rife… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Carlos #Alcaraz e Cameron #Norrie danno forfait ad Acapulco. - solounastella : RT @FiorinoLuca: Carlos #Alcaraz e Cameron #Norrie danno forfait ad Acapulco. -

In pochi ne parlano come si potrebbe (e dovrebbe) fare, eppure lui è sempre lì. Chissà se è totalmente al corrente di questa costante sottovalutazione,, che la scorsa settimana ha conquistato sulla terra rossa di Rio de Janeiro il titolo numero 5 della sua carriera. Il mancino britannico ha già giocato ben 21 partite in stagione, ...Meglio al momento ha fatto solamente, che come Carlos Alcaraz ha optato per il forfait dal '500' di Dubai dopo la massacrante parentesi sulla terra sudamericana. Sul cammino del numero ...Partito dalle qualificazioni, il giocatore scandinavo era stato sconfitto da Andreozzi nell'ultimo turno ma il forfait di- il britannico ha deciso di rinunciare all'avventura ...

ATP Rio: il fisico di Alcaraz cede sul più bello. Norrie vince il titolo in rimonta Ubitennis

Il russo tocca così quota undici successi consecutivi e quindici complessivi in stagione. Meglio al momento ha fatto solamente Cameron Norrie, che come Carlos Alcaraz ha optato per il forfait dal '500 ...Partito dalle qualificazioni, il giocatore scandinavo era stato sconfitto da Andreozzi nell’ultimo turno ma il forfait di Cameron Norrie – il britannico ha deciso di rinunciare all’avventura messicana ...