Cambio editoriale a 'Chi': Signorini assume un nuovo ruolo, cosa cambia (Di giovedì 2 marzo 2023) Cambio ai vertici del magazine di Mondadori A partire da oggi Alfonso Signorini, giornalista e conduttore tv, intraprende un nuovo percorso all'interno del Gruppo Mondadori finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all'intrattenimento. A renderlo noto un comunicato dell'azienda. Signorini curerà in capitalizzerà il profondo know-how e le competenze uniche maturate nel corso della sua carriera. Il giornalista manterrà un costante impegno su Chi, del quale diventerà, dal prossimo numero, direttore editoriale. "Affronto questa nuova avventura professionale con grande entusiasmo e slancio. Ringrazio il Gruppo Mondadori per questa opportunità e per la fiducia che ha sempre dimostrato nei miei confronti. A Chi, creatura con cui sono in grande sintonia e che ormai fa parte del mio DNA, darò ...

