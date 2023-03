Cambiasso, per l’ex Inter può arrivare la prima occasione da allenatore (Di giovedì 2 marzo 2023) Esteban Cambiasso potrebbe avere la prima occasione di allenare. Dopo una vita da centrocampista e ora da opinionista la sua carriera potrebbe cambiare. CUCHU – Esteban Cambiasso potrebbe iniziare ad allenare. Quando si pensa al “Cuchu” spesso lo si ricorda come un allenatore in campo. Lo stesso José Mourinho ha recentemente detto che lo vedrebbe bene ad allenare (vedi articolo). Secondo quanto riporta il giornale argentino Olè, l’ex Inter potrebbe presto ricevere un’offerta. Si tratta dell’Under 20 dell‘Argentina, presto orfana di Javier Mascherano che ha già comunicato che lascerà la nazionale. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023) Estebanpotrebbe avere ladi allenare. Dopo una vita da centrocampista e ora da opinionista la sua carriera potrebbe cambiare. CUCHU – Estebanpotrebbe iniziare ad allenare. Quando si pensa al “Cuchu” spesso lo si ricorda come unin campo. Lo stesso José Mourinho ha recentemente detto che lo vedrebbe bene ad allenare (vedi articolo). Secondo quanto riporta il giornale argentino Olè,potrebbe presto ricevere un’offerta. Si tratta dell’Under 20 dell‘Argentina, presto orfana di Javier Mascherano che ha già comunicato che lascerà la nazionale.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

