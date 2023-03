Calendario: Tra Campo e Tribunali (Di giovedì 2 marzo 2023) La Juventus è reduce da una vittoria trionfale nel derby della Mole, una rimonta di quelle che entreranno nella storia. Una partita che ha fatto tremare la città e che ha lanciato i bianconeri verso un mese di marzo che si preannuncia bollente. Si comincia sabato 5 alle 20:45 all’Olimpico contro la Roma, ma l’attenzione dei tifosi è rivolta anche a quello che accadrà fuori dal Campo. La Juve di marzo dovrà affrontare non solo le sfide calcistiche, ma anche le diverse vicende giudiziarie, un Calendario fitto di appuntamenti tra Campo, giustizia sportiva, giustizia ordinaria, Superlega e Uefa. Una situazione che potrebbe cambiare ulteriormente la stagione dei bianconeri, che per ora sono impegnati a scalare la classifica a suon di vittorie, in attesa della decisione definitiva sui -15 punti. La Juventus di marzo dovrà mostrare tutta la ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 2 marzo 2023) La Juventus è reduce da una vittoria trionfale nel derby della Mole, una rimonta di quelle che entreranno nella storia. Una partita che ha fatto tremare la città e che ha lanciato i bianconeri verso un mese di marzo che si preannuncia bollente. Si comincia sabato 5 alle 20:45 all’Olimpico contro la Roma, ma l’attenzione dei tifosi è rivolta anche a quello che accadrà fuori dal. La Juve di marzo dovrà affrontare non solo le sfide calcistiche, ma anche le diverse vicende giudiziarie, unfitto di appuntamenti tra, giustizia sportiva, giustizia ordinaria, Superlega e Uefa. Una situazione che potrebbe cambiare ulteriormente la stagione dei bianconeri, che per ora sono impegnati a scalare la classifica a suon di vittorie, in attesa della decisione definitiva sui -15 punti. La Juventus di marzo dovrà mostrare tutta la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : È la Juve di Marzo: il calendario tra campo e tribunali - EsenSemo : @as_red99 E giustamente dopo questa sconfitta inopinata niente retro della maglia del Real perchè non se lo merita… - MarcoBenarrivo : @FiorinoLuca @berrelovers Il calendario è micidiale con 4 500 tra AO e l'accoppiata Indian Wells-Miami. Programmare… - sestouomopod : ??OUT NOW! ?? We are back! Un bel puntatone di attualità tra partite di alto livello e tanta intensità, All Star Gam… - Milannews24_com : Milan, il calendario di marzo tra campionato e Champions League -