Calendario Mondiali speed skating 2023 oggi: orari giovedì 2 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di giovedì 2 marzo 2023) oggi, giovedì 2 marzo, prendono il via a Heerenveen (Paesi Bassi) i Mondiali 2023 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio della Thialf si prospetta un day-1 piuttosto intenso e l’Italia si presenta con tanta voglia di far bene e di dimostrare il proprio valore. Il programma odierno prevede i 3000 metri donne, i 5000 metri uomini, la Team Sprint femminile e quella maschile. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI speed skating (3000 E 5000 METRI) DALLE 18.20 Tra le fila azzurra saranno Andrea Giovannini e Davide Ghiotto a “rompere il ghiaccio” nei 5 km. Grandi attese soprattutto per Ghiotto, grande interprete della specialità in Coppa del Mondo e desideroso di mettere in difficoltà la truppa olandese guidata ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023), prendono il via a Heerenveen (Paesi Bassi) idi. Sull’anello di ghiaccio della Thialf si prospetta un day-1 piuttosto intenso e l’Italia si presenta con tanta voglia di far bene e di dimostrare il proprio valore. Ilodierno prevede i 3000 metri donne, i 5000 metri uomini, la Team Sprint femminile e quella maschile. LA DIRETTA LIVE DEIDI(3000 E 5000 METRI) DALLE 18.20 Tra le fila azzurra saranno Andrea Giovannini e Davide Ghiotto a “rompere il ghiaccio” nei 5 km. Grandi attese soprattutto per Ghiotto, grande interprete della specialità in Coppa del Mondo e desideroso di mettere in difficoltà la truppa olandese guidata ...

