Calendario Mondiali speed skating 2023 oggi | orari 2 marzo | programma | tv | streaming | italiani in gara

oggi, giovedì 2 marzo, prendono il via a Heerenveen (Paesi Bassi) i Mondiali 2023 di speed skating. Sull'anello di ghiaccio della Thialf si prospetta un day-1 piuttosto intenso e l'Italia si presenta con tanta voglia di far bene e di dimostrare il proprio valore. Il programma odierno prevede i 3000 metri donne, i 5000 metri uomini, la Team Sprint femminile e quella maschile. Tra le fila azzurra saranno Andrea Giovannini e Davide Ghiotto a "rompere il ghiaccio" nei 5 km. Grandi attese soprattutto per Ghiotto, grande interprete della specialità in Coppa del Mondo e desideroso di mettere in difficoltà la truppa olandese guidata dal campione Patrick Roest. Il veneto però dovrò guardarsi anche da altri pattinatori di primissimo livello, come il norvegese Sander Eitrem.

