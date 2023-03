Calendario Mondiali snowboardcross 2023 oggi: orari 2 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di giovedì 2 marzo 2023) Causa l’anticipazione di due giorni per via del maltempo previsto per il weekend, si svolgerà quest’oggi a Bakuriani la gara di snowboardcross a squadre miste valida per i Mondiali 2023. Sulle nevi georgiane la prova inizierà alle ore 7:30 italiane e il divertimento di certo non mancherà. Per il Bel Paese saranno al via Omar Visintin, reduce dal bronzo ottenuto ieri nella prova individuale di ieri (anch’essa anticipata di due giorni per il maltempo), e Raffaella Brutto (ieri fuori ai quarti). I due azzurri, che nella prima heat odierna dovranno vedersela con la pericolosa Francia 1 (Merlin Surget/Chloe Trespeuch), la Cina (Kangjia Ye/Yongqinglamu) e la seconda squadra degli Stati Uniti (Senna Leith/Faye Gulini), hanno le carte in regola per fare bene e cercheranno dunque di arrivare a medaglia. Gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Causa l’anticipazione di due giorni per via del maltempo previsto per il weekend, si svolgerà quest’a Bakuriani ladia squadre miste valida per i. Sulle nevi georgiane la prova inizierà alle ore 7:30 italiane e il divertimento di certo non mancherà. Per il Bel Paese saranno al via Omar Visintin, reduce dal bronzo ottenuto ieri nella prova individuale di ieri (anch’essa anticipata di due giorni per il maltempo), e Raffaella Brutto (ieri fuori ai quarti). I due azzurri, che nella prima heat odierna dovranno vedersela con la pericolosa Francia 1 (Merlin Surget/Chloe Trespeuch), la Cina (Kangjia Ye/Yongqinglamu) e la seconda squadra degli Stati Uniti (Senna Leith/Faye Gulini), hanno le carte in regola per fare bene e cercheranno dunque di arrivare a medaglia. Gli ...

