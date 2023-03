Calendario Europei tiro a segno 10 metri 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 marzo 2023) Si terranno a Tallin, in Estonia, gli10di: sei le giornate dedicate alle competizioni tra il 7 ed il 12 marzo. Da martedì 7 a giovedì 9 gare riservate alla categoria junior, da venerdì 10 a domenica 12 gare riservate alla categoria senior. Per entrambe le categorie si disputeranno prima le quattro prove individuali, poi le prove a coppie miste, ed infine le prove a squadre. Per tutte le finali, sia delle prove riservate alla categoria junior sia di quelle riservate alla categoria senior, ci sarà la direttasul canale Youtube della European Shooting Confederation., Coppa del Mondo Il Cairo: Italia, il bilancio. Benissimo le pistole, appannate le ...