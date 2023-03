(Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo lo stop di oltre un mese per la disputa dei Mondiali, la Coppa del Mondo 2023 diripartirà quest’da. Sulle nevi ceche si svolgerà a partire dalle ore 16:10 la sprint maschile, gara valida per la settima e terzultima tappa del massimo circuito maggiore. Il favorito numero uno per la prova odierna sarà ovviamente il norvegese Johannes Boe (secondo al via alle 16:11), reduce da una rassegna iridata in cui ha raccolto addirittura cinque ori, un argento e un bronzo. A cercare di battere il dominatore di questa stagione ci saranno diversi atleti di alto livello, ma mancherà il temutissimo Sturla Holm Lægreid per positività al Covid. L’Italia punterà tanto su Tommaso Giacomel. L’azzurro partirà con il pettorale numero 19 alle ore 16:19:30 e proverà a conquistare un piazzamento tra i primi dieci. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Calendario Coppa del Mondo biathlon Nove Mesto 2023: programma, orari, tv, streaming - - zazoomblog : Calendario Coppa del Mondo biathlon Nove Mesto 2023: programma orari tv streaming - #Calendario #Coppa #Mondo… - FondoItalia : Biathlon - IBU Cup, gelo a Canmore: alcune variazioni nel calendario delle gare -

... settima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo un mese di stop per la disputa ...NOVE MESTO 2023 Giovedì 2 marzo Ore 16.10: sprint maschile Venerdì 3 marzo Ore 16.10: ...Ma chi sono le favorite ILCOMPLETO LE FAVORITE - A differenza degli uomini, qui la lotta alle medaglie è apertissima. Dalle prestazioni di ieri in staffetta tutto fa pensare ad una ...Ma chi sono i favoriti ILCOMPLETO I FAVORITI - Sta per completarsi l'obiettivo di Johannes Boe . Il norvegese vuole chiudere la rassegna iridata con una medaglia d'oro in ogni gara, e ...

Calendario biathlon oggi a Nove Mesto: orari 2 marzo, programma, tv, streaming, startlist OA Sport

Il programma con le date, gli orari e la diretta streaming di Nove Mesto 2023, settima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.Dopo i Mondiali del 2023 di Oberhof, in Germania, la Coppa del Mondo di biathlon ripartirà il mese prossimo con la tappa che è in programma e che è in calendario a Nove Mesto, nella Repubblica Ceca. P ...