Calendario 21^ giornata Superlega 2022 2023 volley | programma | orari e diretta tv

Il Calendario completo della 21^ giornata di Superlega 2022/2023 di volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Dopo il fine settimana dedicato alla Final Four di Coppa Italia, si torna in campo con un nuovo turno di campionato. Ad aprire le danze, sabato 4 marzo, sono gli anticipi Civitanova-Milano e Cisterna-Piacenza. Domenica poi Trento fa visita a Padova, Perugia va a Taranto, Modena ospita Monza e infine Siena incontra Verona. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Rai Sport trasmetterà almeno una partita per giornata, visibile anche su Rai Play.

