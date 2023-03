Calciomercato com – Lazio | Hysaj | ‘Domani serviranno coraggio e fiducia per battere il Napoli’ | Serie A

(Di giovedì 2 marzo 2023) 2023-03-02 19:22:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Alla vigilia di– Napoli, ai microfoni diStyle Radio, ha parlato Elseid. Ex della partita – per lui sei stagioni in maglia Azzurra prima di trasferirsi a Roma – ha presentato così la gara del Maradona: “Ci vuolee consapevolezza per affrontare il Napoli. Loro sono una squadra forte, stanno facendo grandi cose. In uno stadio come il Maradona serve, oltre al giusto atteggiamento, per riuscire a metterli in difficoltà nel loro stadio. Nel corso del tempo, il Napoli ha cambiato la propria mentalità e molto altro. Durante la mia parentesi in azzurro siamo arrivati vicini allo Scudetto, tutte queste stagioni sono state utili per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, avanti con Moncada: c'è l'accordo - tuttosport : Il tema del progetto della #Superlega continua a far discutere. Così #Galliani sul tema #Tuttosport #Juventus… - cmdotcom : #Zelensky: ‘Grazie Italia, grazie #Milan e grazie Serie A. Ricorderemo il vostro contributo alla nostra lotta’ - NapoliAddict : Interessamento dei legamenti: tegola in vista del Napoli #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Calciomercato NE… - sportli26181512 : Dalla Spagna: niente Inter, Kessie verso la Premier: Secondo quanto riportato da Fichajes in Spagna, nonostante il… -

Commenta per primo Joe Tacopina , presidente della Spal , ha parlato a The Italian Football Podcast ed è tornato sull'addio di Salvatore Esposito direzione Spezia : 'Gli auguro il meglio, è un bravo ...Commenta per primo Javier Tebas , presidente della Liga , ha parlato del momento del calcio europeo durante un intervento nel Business of Football Summit , organizzato dal Financial Times : 'La ...1 La Roma accelera sul mercato con il futuro della propria porta e in vista di una sostituzione, o meglio di un ruolo da secondo nel futuro di Rui Patricio , il club giallorosso ha messo nel mirino il ...

Calciomercato.com: Giancarlo Padovan nuovo direttore Primaonline

Ci sono in ogni squadra dei ruoli che potrei chiamare "iconici" dove si susseguono con maggiore frequenza giocatori di grande livello se non autentici fuoriclasse. Nel Milan penso di individuarne tre: ...Infortunio in casa Monza: Dany Mota Carvalho ha accusato un problema alla caviglia che lo mette a rischio forfait per la gara di sabato contro l’Empoli. Maggiori informazioni sulla sua gestione potreb ...