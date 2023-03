Calcio: Spalletti, 'Sarri un Masaniello del calcio, ho sempre applaudito il suo Napoli' (Di giovedì 2 marzo 2023) Napoli, 2 mar. - (Adnkronos) - "E' vero che ci portiamo dietro una cultura di lavoro che hanno iniziato anche gli altri, un modo di stare in campo che erano caratteristiche di giocatori che hanno preceduto questi. Io vedo che Sarri ha delle cose che sono simili a me, piace a entrambi andare in tuta e poi questa idea di voler fare la partita, di voler comandare il gioco attraverso anche il possesso palla". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match con la Lazio di Maurizio Sarri, tecnico degli azzurri dal 2015 al 2018. "Sarri è stato un Masaniello dal punto di vista calcistico, capopopolo di una rivolta di un modo di vedere il calcio -prosegue Spalletti in conferenza stampa-. Io quando ero ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023), 2 mar. - (Adnkronos) - "E' vero che ci portiamo dietro una cultura di lavoro che hanno iniziato anche gli altri, un modo di stare in campo che erano caratteristiche di giocatori che hanno preceduto questi. Io vedo cheha delle cose che sono simili a me, piace a entrambi andare in tuta e poi questa idea di voler fare la partita, di voler comandare il gioco attraverso anche il possesso palla". Lo dice l'allenatore delLucianoalla vigilia del match con la Lazio di Maurizio, tecnico degli azzurri dal 2015 al 2018. "è stato undal punto di vista calcistico, capopopolo di una rivolta di un modo di vedere il-proseguein conferenza stampa-. Io quando ero ...

