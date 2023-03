Calcio | Spal | via dt Lupo Tacopina ' Ha commesso troppi errori'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Spal, esonerato il direttore Fabio #Lupo. #Tacopina: 'Ha fatto errori madornali' - Vdruz : Spal-Frosinone 0-2. I gialloazzurri riprendono il feeling con la vittoria - 14Thekid : @_valegenni @parallelecinico Successe la stessa cosa con la pallavolo. Io lo chiamo effetto Spal. Quando, in una pi… - CalcioTutti : RT @JuanPTeixeira93: Serie B ?????? | Fecha 27 Modena 0-1 Ascoli Perugia 0-0 Como SPAL 0-2 Frosinone #serieb #calcio #italia #calcioitali… - JuanPTeixeira93 : Serie B ?????? | Fecha 27 Modena 0-1 Ascoli Perugia 0-0 Como SPAL 0-2 Frosinone #serieb #calcio #italia… -

Rinnovata invece la fiducia al ds Ortoli FERRARA - Fabio Lupo non è più il direttore dell'area tecnica dellamentre resta come direttore sportivo Armando Ortoli. La comunicazione è arrivata nella tarda serata di ieri, dopo la sconfitta col Frosinone, sia attraverso una nota sia attraverso le parole in ...Il presidente Tacopina licenzia il direttore Fabio Lupo: 'Troppi ...Il numero uno dellaha subito chiarito ai media: "Sono arrivato alla decisione di sollevare Fabio dal suo incarico perché a mio parere ha commesso degli errori comportamentali, come la mancanza ...

Il Leone torna a ruggire: Spal battuta 2-0. Le pagelle FrosinoneToday

In seguito alla sconfitta della Spal con il Frosinone capolista è intervenuto in sala stampa anche il patron Joe Tacopina, che ha voluto chiarire la situazione in merito all'addio del direttore tecnic ...La SPAL continua a vivere un momento difficilissimo. In classifica, la squadra scivola all'ultimo posto dopo il ko casalingo contro la capolista Frosinone. Fuori dal campo, dopo aver cambiato per la t ...