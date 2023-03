Calcio: Serie B, Frosinone sempre più padrone delle quote, Genoa e Bari puntano la promozione (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - Il Frosinone di Fabio Grosso mette subito da parte la sconfitta interna contro il Parma ottenendo un secco 0-2 in casa della Spal, un successo che permette ai gialloblu di allungare a + 11 sul secondo posto mettendo in discesa la vittoria del campionato dei ciociari, offerti a 1,05 su Stanleybet.it contro il 10 del Genoa, seconda della classe. Proprio la formazione rossoblù, è però la seconda favorita in quota per la promozione, offerta a 1,25, con il Bari, terzo e distante un solo punto dagli uomini di Gilardino, a inseguire in quota a 2,75. Sogna anche il Cagliari del nuovo corso Ranieri, proposto a 3,50 davanti a un tris di formazioni come Reggina, Sudtirol e Pisa, date in massima Serie a 4,50. Più difficile invece la promozione per il Parma di Buffon, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - Ildi Fabio Grosso mette subito da parte la sconfitta interna contro il Parma ottenendo un secco 0-2 in casa della Spal, un successo che permette ai gialloblu di allungare a + 11 sul secondo posto mettendo in discesa la vittoria del campionato dei ciociari, offerti a 1,05 su Stanleybet.it contro il 10 del, seconda della classe. Proprio la formazione rossoblù, è però la seconda favorita in quota per la, offerta a 1,25, con il, terzo e distante un solo punto dagli uomini di Gilardino, a inseguire in quota a 2,75. Sogna anche il Cagliari del nuovo corso Ranieri, proposto a 3,50 davanti a un tris di formazioni come Reggina, Sudtirol e Pisa, date in massimaa 4,50. Più difficile invece laper il Parma di Buffon, ...

