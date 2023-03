Calcio, Premier League: poker dell’Arsenal che allunga in vetta, vince il Liverpool che si avvicina al 4° posto (Di giovedì 2 marzo 2023) Due match, ma di capitale importanza, nella serata di Premier League 2022-2023. La capolista Arsenal, infatti, stende con il punteggio di 4-0 l’Everton e si porta a +5 sul Manchester City, mentre il Liverpool ha la meglio sui Wolves (2-0) e si porta in sesta posizione con 39 punti a 6 lunghezze di distanza dalla zona Champions. Al quarto posto troviamo il Tottenham che, tuttavia, ha giocato un match in più rispetto alla formazione allenata da Jurgen Klopp. Arsenal-Everton 4-0 La capolista ha dominato la scena con il 73% di possesso palla, ha concluso in porta in ben 15 occasioni, ma ha dovuto attendere il 40° minuto di gioco per sbloccare il punteggio. Ci ha pensato il solito Saka, su assist di Zinchenko, a portare i Gunners sull’1-0. Una rete che ha cambiato faccia all’incontro, con i padroni di casa che hanno subito ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Due match, ma di capitale importanza, nella serata di2022-2023. La capolista Arsenal, infatti, stende con il punteggio di 4-0 l’Everton e si porta a +5 sul Manchester City, mentre ilha la meglio sui Wolves (2-0) e si porta in sesta posizione con 39 punti a 6 lunghezze di distanza dalla zona Champions. Al quartotroviamo il Tottenham che, tuttavia, ha giocato un match in più rispetto alla formazione allenata da Jurgen Klopp. Arsenal-Everton 4-0 La capolista ha dominato la scena con il 73% di possesso palla, ha concluso in porta in ben 15 occasioni, ma ha dovuto attendere il 40° minuto di gioco per sbloccare il punteggio. Ci ha pensato il solito Saka, su assist di Zinchenko, a portare i Gunners sull’1-0. Una rete che ha cambiato faccia all’incontro, con i padroni di casa che hanno subito ...

