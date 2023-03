Calcio, Osimhen non si nasconde: Scudetto-Champions, vogliamo tutto (Di giovedì 2 marzo 2023) “Siamo a marzo e c’è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio tutto, vogliamo tutto. Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo. Lo meritiamo, stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e vincere”. Victor Osimhen non si nasconde: questo Napoli vuole entrare nella leggenda e punta l’accoppiata Scudetto-Champions. “Il nostro segreto? Ci curiamo l’uno dell’altro, in ogni momento – racconta l’attaccante nigeriano al ‘Corriere della Sera’ – Poi c’è il mister che rappresenta il cervello della squadra. Se un giorno dovessi fare l’allenatore mi piacerebbe essere come lui. Fuori dal campo un papà: pronto ad ascoltare e a consigliare su ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) “Siamo a marzo e c’è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio. Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo. Lo meritiamo, stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e vincere”. Victornon si: questo Napoli vuole entrare nella leggenda e punta l’accoppiata. “Il nostro segreto? Ci curiamo l’uno dell’altro, in ogni momento – racconta l’attaccante nigeriano al ‘Corriere della Sera’ – Poi c’è il mister che rappresenta il cervello della squadra. Se un giorno dovessi fare l’allenatore mi piacerebbe essere come lui. Fuori dal campo un papà: pronto ad ascoltare e a consigliare su ...

