Calcio: Napoli, Osimhen 'Scudetto e Champions, vogliamo tutto' (Di giovedì 2 marzo 2023) "Spalletti il nostro cervello, pronto ad ascoltare e severo in allenamento" Napoli - "Siamo a marzo e c'è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio tutto, vogliamo tutto. Stiamo dando la nostra vita per ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) "Spalletti il nostro cervello, pronto ad ascoltare e severo in allenamento"- "Siamo a marzo e c'è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio. Stiamo dando la nostra vita per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GhoulamFaouzi : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli ?????? Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come il Nap… - ZZiliani : E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Osimhen: 'Scudetto e Champions? Vogliamo tutto. Quando ci credi, ti senti forte'… - nico_r2022 : Quando tifi per il Napoli e leggi 'La pirateria uccide il calcio...' #DisdettaDaznSky #cambionatopezzottato -