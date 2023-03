Calcio Napoli, l’agente di Kvaratskhelia: “Mai in Italia con un’altra maglia” (Di giovedì 2 marzo 2023) La dichiarazione d’amore dell’attaccante del Calcio Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, alla maglia azzurra attraverso le parole del suo procuratore. “Kvaratskhelia non giocherà in nessuna altra squadra Italiana dopo il Calcio Napoli. Ne ho parlato con lui e me lo ha confermato. Poi non sono un profeta, non so cosa succederà fra 10-15 anni, magari mi chiamerà Leggi su 2anews (Di giovedì 2 marzo 2023) La dichiarazione d’amore dell’attaccante del, Kvicha, allaazzurra attraverso le parole del suo procuratore. “non giocherà in nessuna altra squadrana dopo il. Ne ho parlato con lui e me lo ha confermato. Poi non sono un profeta, non so cosa succederà fra 10-15 anni, magari mi chiamerà

