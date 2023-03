Calcio | Martusciello | “Mai dubitato dell’innocenza degli indagati”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio, esprime soddisfazione per l’assoluzione, da parte del tribunale di Napoli, di Aurelio De Laurentis, Claudio Lotito e Adriano Galliani nell’ambito dell’inchiesta su presunte fatture false. “Non ho maidella loro estraneità alle accuse rivolte – afferma– secondo cui “la sentenza è una lezione in più per gli autori dei titoli sensazionalistici dei giornali che ancora ricordiamo. Non basta un’inchiesta – conclude l’eurodeputato – per consegnare alla gogna chi ne è oggetto, ma bisogna attendere le sentenze dei giudici”. Compravendita Lavezzi e fatture false: assolto De Laurentiis, Moggi unico condannato L'articolo proviene da Anteprima24.it.