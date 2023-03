Calcio: Inter, Vieri entra nella Hall of Fame nerazzurra (Di giovedì 2 marzo 2023) Milano, 2 mar. - (Adnkronos) - Christian Vieri entra nella Inter Hall of Fame. Uno degli attaccanti più prolifici della storia nerazzurra, il nono di tutti i tempi con 123 gol. Il numero 32 nerazzurro, che per sei stagioni ha fatto risuonare San Siro al coro di “Bobo gol”. Si chiudono gli annunci per la quinta edizione dell'istituzione nerazzurra che ogni anno si arricchisce di leggende che hanno scritto pagine importanti della storia del Club. Vieri è il quinto attaccante a ricevere il riconoscimento, dopo Ronaldo, Meazza, Milito ed Eto'o. Nell'edizione 2022 completa il quartetto – determinato dai voti di tutto il mondo nerazzurro – composto da Ivano Bordon, Maicon e Sandro Mazzola. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Milano, 2 mar. - (Adnkronos) - Christianof. Uno degli attaccanti più prolifici della storia, il nono di tutti i tempi con 123 gol. Il numero 32 nerazzurro, che per sei stagioni ha fatto risuonare San Siro al coro di “Bobo gol”. Si chiudono gli annunci per la quinta edizione dell'istituzioneche ogni anno si arricchisce di leggende che hanno scritto pagine importanti della storia del Club.è il quinto attaccante a ricevere il riconoscimento, dopo Ronaldo, Meazza, Milito ed Eto'o. Nell'edizione 2022 completa il quartetto – determinato dai voti di tutto il mondo nerazzurro – composto da Ivano Bordon, Maicon e Sandro Mazzola.

