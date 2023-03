Calcio in tv oggi (giovedì 2 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ l’andata della semifinale di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona il piatto forte di oggi, giovedì 2 marzo. Si rinnova dunque anche in coppa la sfida tra le due superpotenze della Liga spagnola, dopo la vittoria dei ragazzi di Xavi nella finale di Supercoppa Spagnola: in campionato i blaugrana possono contare su un vantaggio di 7 punti sui Blancos. Il Clasico di andata si disputerà al Bernabeu e si potrà vedere in chiaro, dopo che Telelombardia ha acquisito i diritti per trasmettere la fase finale della competizione. L’altra gara da poter seguire questa sera è la finale di andata della Coppa Italia di Serie C che vedrà di fronte la Juventus Next Gen e il Vicenza. La gara si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. In campionato, la squadra allenata da Francesco Modesto ha 9 lunghezze di ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ l’andata della semifinale di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona il piatto forte di. Si rinnova dunque anche in coppa la sfida tra le due superpotenze della Liga spagnola, dopo la vittoria dei ragazzi di Xavi nella finale di Supercoppa Spagnola: in campionato i blaugrana possono contare su un vantaggio di 7 punti sui Blancos. Il Clasico di andata si disputerà al Bernabeu e si potràin chiaro, dopo che Telelombardia ha acquisito i diritti per trasmettere la fase finale della competizione. L’altra gara da poter seguire questa sera è la finale di andata della Coppadi Serie C che vedrà di fronte la Juventus Next Gen e il Vicenza. La gara si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. In campionato, la squadra allenata da Francesco Modesto ha 9 lunghezze di ...

