Calcio, false fatture: assolti De Laurentiis, Lotito e Galliani (Di giovedì 2 marzo 2023) Falso uso di fatture per operazioni inesistenti. La settima sezione penale del tribunale di Napoli, presidente Sandro Ciampaglia ha assolto il presidentde del Napoli, Aurelio De Laurentiis, difeso dal penalista Fabio Fulgeri. Scagionati anche Claudio Lotito, difeso dai penalisti Carlo Di Casola e Gianmichele Gentile; Adriano Galliani, difeso dallo scomparso Niccolo’ Ghedini; Andrea Della Valle difeso dall’avvocato Francesco Picca e Luca Campedelli difeso dagli avvocati Luigi Sena e Daniele Ripamonti. Unico condannato e’ Alessandro Moggi, a un anno, per la vicenda legata alla compravendita dell’ex attaccante Ezequiel Lavezzi per il quale e’ stata invece dichiarata la prescrizione, per una consulenza prestata nel passaggio dal Napoli al Paris Saint Germain. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) Falso uso diper operazioni inesistenti. La settima sezione penale del tribunale di Napoli, presidente Sandro Ciampaglia ha assolto il presidentde del Napoli, Aurelio De, difeso dal penalista Fabio Fulgeri. Scagionati anche Claudio, difeso dai penalisti Carlo Di Casola e Gianmichele Gentile; Adriano, difeso dallo scomparso Niccolo’ Ghedini; Andrea Della Valle difeso dall’avvocato Francesco Picca e Luca Campedelli difeso dagli avvocati Luigi Sena e Daniele Ripamonti. Unico condannato e’ Alessandro Moggi, a un anno, per la vicenda legata alla compravendita dell’ex attaccante Ezequiel Lavezzi per il quale e’ stata invece dichiarata la prescrizione, per una consulenza prestata nel passaggio dal Napoli al Paris Saint Germain. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

