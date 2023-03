Calcio e fatture false | assolti Lotito | Galliani | De Laurentiis e Della Valle L' unico colpevole è Moggi Junior

(Di giovedì 2 marzo 2023) Raffica di assoluzioni per i big delitaliano dalle accuse di irregolarità fiscali nel processo 'Fuori gioco'. La settima sezione penale del tribunale di Napoli ha prosciolto tutti i presidenti ...

La sentenza sette anni dopo l'apertura dell'inchiesta La sentenza arriva a sette anni dall'apertura di una inchiesta ce fece scalpore nel mondo del. Nel gennaio 2016 i pm della procura di ...La sentenza arriva a sette anni dall'apertura di una inchiesta ce fece scalpore nel mondo del. Nel gennaio 2016 i pm della procura di Napoli puntarono l'indice contro "un radicato sistema" per ...Falso uso diper operazioni inesistenti, assolto Aurelio De Laurentiis (difeso dal penalista Fabio ... Per la storia dei procuratori dei calciatori retribuiti dalle società di, vengono ...

Raffica di assoluzioni per i big del calcio italiano dalle accuse di irregolarità fiscali nel processo “Fuori gioco”. La settima sezione penale del tribunale ...Aurelio De Laurentiis è stato assolto per il caso Lavezzi: condannato Moggi Junior per il processo sulle fatture false.